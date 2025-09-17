韓媒：韓外長罕見公開批評美國 稱其已難再與盟友維持良好合作
韓聯社報道，韓國外交部長趙顯9月16日在國會外交、統一與安全事務質詢會上表示，韓國公民遭美方突襲逮捕事件，近期讓他深切體會到，美國已不再是與盟友保持良好合作國家。韓國中央日報稱，韓國外長在公開場合批評美國的情況很罕見。
在周二的質詢會上，共同民主黨議員李仁榮表示，「韓國國民對此感到不滿，認為美國對盟友做得太過份」。趙顯回應說：「冷戰結束已有30年，國際局勢發生變化，歐美受困於移民問題，在這種情況下，美國發生了一些變化。近期切身感受到，美國已不再是以前那個與盟友和友邦保持良好合作的國家。」
美國移民暨海關執法局（ICE）本月初突襲韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕大約475人，大多數為韓國公民。
另據韓聯社報導，在回答為何未將韓美領袖會談結果彙整成書面文件時，趙顯解釋說，當時涉及一些可能對韓國經濟造成較大影響的內容，為維護國家利益，與其立即敲定協議文本，不如繼續推進後續協商。
趙顯還說，美方也同意在不完全列出所有細節的情況下，先達成整體協議，再展開進一步協商。對於後續的關稅談判進展不順，他表示，這是因為美方提出的方案難以接受。他強調，協商重點放在雙贏方案上，即便需要一些時間，也會盡力維護國家利益、妥善處理韓美關係。
趙顯將於17日至18日訪問中國北京，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅舉行會談。
