美國總統特朗普（Donald Trump）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）參加活動期間遭到槍殺，案件疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）16日出庭受審。根據檢方提交的法庭文件，22歲的羅賓遜10日在猶他谷大學殺害查理柯克後不到三小時，就發信息向與他同居的跨性別戀人Lance Twiggs坦白，稱自己因「受夠了他（查理柯克）的仇恨」，於約一周前策劃並最終執行了此次襲擊。他還在短訊中要求要求Twiggs刪除聊天記錄以及不要向媒體爆料。

猶他州州長斯考克斯（Spencer Cox）指，Twiggs已經全面配合執法部門調查，她沒有受到不當行為指控，當局稱她在槍擊案發生前對羅賓遜的計劃毫不知情。



以下為二人完整聊天記錄：

羅賓遜：停下你手頭的事，看看我的鍵盤底下。

（Twiggs掀開鍵盤發現一張紙條，據稱上面寫着：「我有機會除掉查理·柯克，我決定要動手。」）

Twiggs：「什麼？？？？？？？？？？你在開玩笑吧？？？？」

羅賓遜：親愛的我沒事，只是在奧勒姆多滯留一陣。很快就能回家，但得先取回我的步槍。說實話本想把這秘密帶進墳墓。抱歉牽連你了。（編按：奧勒姆為事發大學所在城市）

2025年9月16日，美國猶他州，猶他州檢察官格雷（Jeff Gray，中）在發布會上介紹針對羅賓遜（Tyler Robinson）一案的指控和後續程序。羅賓遜涉嫌槍殺美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）。

Twiggs：不是你干的吧？？？？

羅賓遜：是我，對不起

Twiggs：我以為抓到真兇了？

羅賓遜：沒有，他們抓了個老瘋子，後來又審問了穿類似衣服的人。我本打算去藏匿點取步槍，但那片區域已被封鎖。現在很安靜，幾乎可以脫身，但還有輛車在徘徊。

Twiggs：為什麼？

羅賓遜：為什麼這麼做？

Twiggs：是的

羅賓遜：我受夠了他的仇恨。有些仇恨無法通過談判化解。

羅賓遜：如果能在不被發現的情況下取回我的步槍，就能不留任何證據。準備再次嘗試取槍，希望他們已經改變目標了。我沒看到任何關於他們找到槍支的消息。

Twiggs：你策劃這事多久了？

羅賓遜：大約一周多。我能靠近它，但警車就停在旁邊。那區域可能已被搜查過，但我不想冒險。

羅賓遜：我真希望當初回到車上時就立刻回去取槍... 我最擔心的是如果老爸發現我沒帶回爺爺的步槍會怎樣...不確定槍上有沒有序列號，但肯定追不到我。我更擔心留下的指紋，我只能把它藏在我換衣服的樹叢中，根本沒法帶走... 我可能只能放棄取槍、祈禱他們找不到指紋。該怎麼跟我老爸解釋丟槍這事啊……

Charlie Kirk槍殺案：圖為2025年9月11日FBI公開的片段，顯示Charlie Kirk於猶他州遭槍殺後，疑犯逃離現場的情況。（FBI/Handout via REUTERS）

我留下的唯一一個東西就是那把用毛巾包裹的步槍……

還記得我刻子彈的事嗎？那些[粗口]信息大多都是meme，我要是在霍士新聞上看到「bullets bulge uwu」我可能會中風。我只能不理它了，這[粗口]的太糟糕了...看今天情況，爺爺那槍表現還行吧？不確定。那瞄準鏡怕是兩千塊的；-；（編按：「bullets bulge uwu」指疑犯子彈上的刻字）

羅賓遜：刪除這段對話

羅賓遜：我爸要步槍照片...他說爺爺想確認誰持有什麼武器，聯邦調查局公佈了步槍照片，而那支槍很特別。他現在正給我打電話，我沒接。

羅賓遜：自從特朗普上台後（我爸）就成了鐵杆MAGA支持者。

羅賓遜：我要主動投案，我在這邊有位鄰居是副警長。

羅賓遜：你是我唯一的牽掛，親愛的

Twiggs：我更擔心你

羅賓遜：請千萬別接受媒體採訪。不要回應任何提問或發表評論...如果警察盤問，要求律師在場並保持沉默