Charlie Kirk遇刺｜美國各地僱員因慶祝事件遭解僱　萬斯呼籲舉報

美國總統特朗普（Donald Trump）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）參加活動期間遭到槍殺，聯邦政府及美國許多私人企業僱員因與柯克之死有關言論而受到處分甚至解僱。包括美國副總統萬斯（JD Vance）在內，許多保守派官員或活動人士呼籲民眾舉報那些慶祝柯克遇害的人。



作為美國右翼最具影響力的評論家、活動人士之一，柯克就種族、女權主義、擁槍權及移民等問題發表爭議性言論。柯克身亡後，有民眾在網絡或其他公開平台發言，慶祝柯克遭到槍擊或對此作出正面評價。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

有美聯航飛行員因稱柯克為「該死的納粹」被處分；有教師因在社交平台Facebook上宣稱「刺殺案後美國變得更偉大」而被解僱；有特勤局僱員稱案件為「因果報應」；《華盛頓郵報》一名專欄作家則在社交平台轉發柯克貶低黑人女性、稱其「大腦處理能力」不足的言論而被解僱。此外，政治評論員、來自醫療機構、航空公司、法律事務所等各種企業和組織的人員因不當言論而遭處分或解僱。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）據報指示工作人員查明並懲處嘲諷柯克遇害的軍人。

在馬薩諸塞州，當地學校已有至少5名職員遭到停職，教師協會後發表聲明指，校方不應基於社交平台言論而懲罰教育工作者，敦促管理者保護工會成員的法律及合約權利，抨擊極右保守派利用Charlie Kirk遇害事件攻擊其批評者。