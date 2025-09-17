特朗普指示多個國家公園移除奴隸制相關展品

9月16日，多家美媒援引消息稱，美國特朗普政府下令從多個國家公園移除與奴隸制相關的標誌和展品，其中包括一張美國內戰時期的標誌性歷史照片，顯示一名曾被奴役的非裔男子背部佈滿鞭痕。



美國《紐約時報》從政府內部電子郵件中證實了這一消息。

四名知情人士告訴《華盛頓郵報》，此舉是基於美國總統特朗普（Donald Trump）今年3月份的行政命令。

該命令指示內政部消除反映「腐蝕性意識形態」的信息，涉及種族主義、性別歧視、奴隸制、同性戀權利或針對原住民的迫害，並稱這些意識形態貶低了歷史上的美國人。

報道稱，特朗普命令簽署後，美國內政部官員發佈了政策，要求各機構員工報告任何可能不符合規定的信息，包括標誌和禮品店商品。特朗普政府官員還發起行動，邀請公園訪客報告違規材料。

美國特朗普政府下令從多個國家公園移除與奴隸制相關的標誌和展品，包括一張攝於1863年內戰時期的標誌性歷史照片，當中一名曾被奴役的非裔男子背部佈滿鞭痕。（X@krassensteinv）

有兩名知情人士表示，最新命令包括從西弗吉尼亞州哈珀斯渡口國家歷史公園(Harpers Ferry National Historical Park) 移除信息。該公園是紀念廢奴主義者約翰·布朗（John Brown）領導武裝奴隸起義的地點。另一名人士稱，工作人員還被告知，費城總統宅邸遺址中有些信息不符合政策。據悉，喬治·華盛頓（George Washington）曾居住在那裏並奴役奴隸。

據透露，在位於佐治亞州的普拉斯基堡國家紀念碑（Fort Pulaski National Monument），工作人員被要求撤掉「被鞭打的背部」的複製品。這張著名的照片描繪了一名非裔奴隸佈滿鞭痕的背部，提供了令人震驚的奴隸制殘酷形象，在19世紀內戰時期廣為流傳，被認為有助於推動北方白人對廢奴運動的支持。

知情人士表示，除費城獨立國家歷史公園（Independence National Historical Park）、普拉斯基堡國家紀念碑和哈珀斯渡口國家歷史公園 外，這一行動還涉及位於弗吉尼亞州的馬納薩斯國家戰場公園（Manassas National Battlefield Park）、阿靈頓宮（Arlington House）等歷史遺址或國家公園，其中所有涉及奴隸制歷史的內容均面臨嚴格審查。

報道稱，在被認定「不當」「不合規」後，這些內容預計將被工作人員遮蓋或移除。

2025年9月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）從新澤西州（New Jersey）登上前往華盛頓的飛機前會見傳媒。（Reuters）

此外，還有一名知情人士表示，有關美洲原住民的歷史資料也被波及。據悉，在其他幾個國家公園，特朗普政府已下令拆除表明這片土地曾經屬於美洲原住民部落的標誌和其他材料。

對此，美國公園管理局(National Park Service)發言人在一份聲明中回應表示，所有標誌正在審查中。聲明提及：「在不承認更廣泛背景或國家進步的背景下，一些過度強調美國歷史或歷史人物負面方面的詮釋材料，可能會無意中扭曲理解而非豐富歷史。」

美國公園管理局上級機構內政部的發言人則回應，「國家公園的所有解說標牌都在審查中」，並指責媒體散佈有關審查的「虛假聲明」和「錯誤信息」。

不過，《紐約時報》指出，該發言人並沒有具體說明報道中的哪些信息是「錯誤的」。

此前，特朗普政府接管了甘迺迪中心，同時試圖施壓史密森尼學會（Smithsonian Institution），批評該機構「受到分裂的、以種族為中心的意識形態的影響」。據介紹，史密森尼學會成立於1846年，旗下有21家博物館、美術館和國家動物園，其大部分博物館都位於華盛頓特區。

圖為2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到訪華盛頓特區的甘迺迪中心（Kennedy Center），公布動作片明星史泰龍（Sylvester Stallone）等人獲提名甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）。（Reuters）

特朗普上個月曾發文，指責史密森尼學會過於關注「奴隸制有多糟糕」，對美國的「光明」關注不夠。

特朗普政府如此掩耳盜鈴、不正視歷史的舉措，引起美國學者的擔憂。批評者表示，此類行動可能會導致有色人種、同性戀和跨性別者、婦女和其他邊緣化群體的貢獻被抹去。

美國賓夕法尼亞大學教育史教授喬納森·津曼（Jonathan Zimmerman）表示，這是特朗普政府「前所未有地」干涉國家公民機構的最新一環，意味着聯邦權力正將手伸到了「我們的生活和學習之中」。

美國哥倫比亞大學歷史學教授斯蒂芬妮·麥凱里（Stephanie McCurry）指出，特朗普不可能將奴隸制與遺址的歷史分開。

「不講述奴隸制，美國就沒有歷史可言，」麥凱里在一份聲明中表示，「不可能刪掉它或埋葬它的恐怖。證據無處不在，無法銷毀，當然，也不可能被特朗普政府銷毀。」

