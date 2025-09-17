澳記者追問在任期間商業活動　特朗普動氣：你在傷害澳洲｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月16日在白宮草坪上回答記者問題，當澳洲廣播公司（ABC）駐美國記者萊昂斯（John Lyons）問特朗普，自1月重返白宮以來，他的財富增加多少時，特朗普回答「不知道」，還斥責對方「正在傷害澳洲」，並威脅稱要把這件事告訴澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。隨後更無視萊昂斯追問，手指對方要求「安靜」（Quiet）。



▼特朗普要求澳洲記者「安靜」：

萊昂斯周二在白宮採訪特朗普時，問：「你重返白宮以後增加了多少財富？」特朗普對此表示：「我不知道。」他並表示自己並未真正操盤，家族生意是由自己的孩子們在經營。

萊昂斯隨後追問「作為在任美國總統，進行這麼多商業活動合適嗎？」特朗普搪塞了過去，又問對方從哪裏來，得到答案後表示：「你正在嚴重傷害澳洲，你的領導人（阿爾巴尼斯）很快會來見我，我會告訴他：你營造非常糟糕的氛圍。」

斥責完萊昂斯後，特朗普自顧自地與另一名記者交談，但萊昂斯依舊不斷追問。特朗普把食指放在嘴上，隨後指了指萊昂斯：「安靜！」

2025年9月16日，美國總統特朗普在白宮回答媒體問題，當澳洲廣播公司（ABC）駐美國記者John Lyons問他，自1月重返白宮以來，他的財富增加了多少時，特朗普回答「不知道」，還斥責對方「正在傷害澳洲」。更無視萊昂斯追問，手指對方要求「安靜」（Quiet）。（Getty Images）

萊昂斯事後對ABC表示，自己的提問非常正常、是公平的、基於研究的，而且沒有冒犯。

他還表示：「如果提出這類問題竟會阻礙你進入白宮，那麼我認為這將是極其黑暗的一天。我仍得做好心理準備，等着看他告我狀時會發生什麼。」

澳洲政治人物齊挺萊昂斯

《衛報》周三報道，澳洲官員和議員們事後紛紛聲援這位ABC記者。財長查默斯（Jim Chalmers，又稱國庫部長）表示，萊昂斯只是在履行自己的職責：「我尊重 ABC......我不會對記者合理提出的問題進行質疑。」

澳洲綠黨參議員Sarah Hanson-Young批評特朗普試圖「欺凌媒體和澳洲」，並要求阿爾巴尼斯挺身捍衛澳洲記者免受批評。