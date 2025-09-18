美國一名男子駕車撞FBI辦事處大門　探員：針對性恐怖襲擊

美國賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）9月17日凌晨，有一男子涉嫌駕駛汽車撞入當地聯邦調查局（FBI）辦事處的大門，並已被拘留。該部門探員表示，此次事件被視為針對FBI的針對性恐怖襲擊。



FBI匹茲堡辦事處表示，周三凌晨2時40分，來自匹茲堡東部小鎮佩恩山（Penn Hills）的男子亨森 （Donald Henson）駕車撞入該辦事處大門，並從車內取出一面美國國旗、將其扔向大門。據稱，車輛側面塗寫了一些「粗言穢語」。

美國廣播公司（ABC）引述目擊者表示，亨森下車後「語無倫次地大喊了幾句」。

根據一份證詞，亨森在逃離現場7小時後被捕，他在與FBI探員交談時說了一句拉丁語：「sic semper tyrannis」，意為「暴君永遠如此」。據說John Wilkes Booth在1986年槍殺美國前總統林肯（Abraham Lincoln）後也喊了這句話。

美國聯邦調查局（FBI）標誌。（聯邦調查局網頁）

FBI駐匹茲堡探員佐丹奴（Christopher Giordano）表示：「我們認為這是一宗針對FBI的恐怖襲擊。」他補充道，亨森是退伍軍人，曾有精神健康問題。

但FBI匹茲堡辦事處負責人認為，儘管將事件視為恐怖主義行為，但因為FBI是直接攻擊目標，亨森很可能不會被指控恐怖主義罪名。