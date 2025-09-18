美國賓夕法尼亞州發生槍擊案　警員3死2傷　槍手死亡

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）發生槍擊案，美國全國廣播公司（NBC）報道，5名警員在執行逮捕令時被開槍。路透社引述賓州警察局長Christopher Paris 稱，中槍警員有3人死亡，槍手也已經死亡。



NBC報道，案發於賓州約克縣（York County）的科多魯斯鎮（Codorus Township，暫譯），事發於下午2時左右。5名警員執行逮捕令時遭槍擊，中槍者包括約克縣副警長，但未知其具體情況。

報道引述消息人士透露，槍手據指是自殺身亡。據目擊者稱，當時正開車回家，警員似乎在一穀倉找人，然後他聽到了槍聲，不久發現一名警員倒地，現場估計共傳出約30聲槍響。「真是連珠炮似的，好多槍，多到我數不過來」。

報道指出，案發後當局派出大量警力到場，有傷者需以醫療直升機運送。事後附近學區一度接獲指令，校內人員「就地避難」。暫時未知槍手身份，以及槍擊細節。