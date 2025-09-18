俄羅斯白羅斯大規模聯合軍演落幕　多國部隊參與　美軍現場觀摩

俄羅斯與白羅斯聯合軍演週二落幕。除俄白兩國部隊外，印度、伊朗、孟加拉、布基納法索（Burkina Faso）、剛果（布）及馬里等國的部隊也參加演習。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）週二（9月16日）在下諾夫哥羅德州視察時說，本次代號「西部-2025」聯合戰略演習共動員10萬名軍人、約一萬套武器裝備系統及逾200艘水面艦艇與潛艇。

普京說：「大家已看到俄羅斯軍隊如何根據現代武裝衝突的經驗來構建體系。」他強調，演習旨在「抵禦針對（俄白）聯盟國家的潛在侵略」，並希望借此進一步加強與各國的合作。

此次演習自9月12日持續至16日。據白羅斯國防部週一發佈的視頻，兩名美國空軍軍官也在現場觀摩。美國國防部次日證實，美駐白大使館的兩名武官應邀出席。

2025年9月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與軍人見面並檢查設備。(Reuters)

分析認為，美國武官受邀觀摩，既體現白羅斯在制裁壓力下的「緩和姿態」，也符合特朗普政府希望借白羅斯在俄烏衝突中充當「緩衝閥」的考量。不過，美白互動目前仍處於「試水」階段，距離實質性回暖尚遠。

白國防部同時確認，演習科目包括戰術核武器操作，以及俄方「榛樹」（Oreshnik）高超音速導彈的部署。普京去年底曾表態，俄方或在今年下半年把這個「無法攔截」的導彈部署到白境內。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

