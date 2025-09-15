俄羅斯無人機入侵波蘭　歐洲安全為什麼崩潰？

特朗普（Donald Trump）上任之初，各方原本預期俄烏戰爭很快能結束，沒想到經歷數次美俄通話、美烏白宮罵戰、美國一度中斷對烏軍援、美國持續對俄祭出最後通牒、美俄與美歐兩場峰會後，不只俄烏戰火沒有停止，歐洲安全還升起新狼煙。

9月10日，波蘭軍方在境內擊落多架入侵的俄羅斯無人機，震驚歐洲與北約多國。波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）直指，這是北約與波蘭史上首見，俄羅斯顯然有意測試雙方應對能力。而接下來的發展，則揭露美歐圍繞俄羅斯的深刻裂痕。

首先，特朗普似乎有意緩和歐俄緊張，於是以「事件可能是錯誤」為由，淡化「俄羅斯有意為之」的氛圍，希望息事寧人；但波蘭政府直接在12日駁斥特朗普的宣稱，並要求華盛頓採取行動，以展示對華沙的支持；接著，北約也在同日宣布啟動「東部哨兵」（Eastern Sentry）行動，目標是加強北約東翼的防禦，範圍從北部的波羅的海國家一直延伸到南部的羅馬尼亞和保加利亞，丹麥、法國、英國、德國等盟國也已承諾參與行動。

往復之間，本來就因俄烏談判陷入緊張的歐俄關係，現在又是一片風聲鶴唳，東歐情況也恰如2022年戰爭爆發前的俄烏邊界，充滿「俄羅斯準備入侵」的猜疑與對峙。事實上，從更宏觀的視角來看，打從俄烏戰爭爆發起，後冷戰歐洲的安全秩序就已經崩潰，不論是圍繞烏克蘭戰後安全保障的歐俄分歧，又或是俄羅斯無人機入侵烏克蘭，都是各方在基礎已毀的背景下，企圖協調新常態的拉扯碰撞。

法國、德國、英國、意大利和波蘭周三（10日）舉行E5會議。（Reuters）

裂隙早就出現

而冰凍三尺、非一日之寒，歐洲安全的崩毀亦然。

冷戰結束後，歐洲安全與合作組織（簡稱歐安組織，OSCE）成為維護秩序的重要象徵，關鍵在於，其成員並不僅限於西歐或歐盟，還包括巴爾干國家、俄羅斯、南高加索、中亞國家，以及美國、加拿大兩個北美國家。歐洲各國也普遍將冷戰結束時簽署的《新歐洲巴黎憲章》視為安全秩序基礎，樂觀地預判歐洲對抗時代已經結束，未來將是民主、和平和統一的新時期，部分國家尤其認為，基於地緣政治中的「泛歐洲」邏輯，冷戰後的合作型歐洲安全秩序應該納入俄羅斯。

德國就是明顯案例。從早期柏林的視角出發，歐洲安全秩序的組成，應該包括歐俄共同參與的區域安全機制；與此同時，德國也可以利用經濟與社會政策工具，來促使俄羅斯向西方價值觀靠攏。

而這種思維背後，當然來自歷史的積累、抗阻美國宰制的潛流。

冷戰時期，聯邦德國就是美蘇陣營對抗的前沿，並以自己的特殊位置與接觸蘇聯的「新東方政策」，而成為東西之間的調解者，一直延續到德國統一。冷戰後歐洲的多次衝突，德國也以自己作為歐盟大國的力量，致力發揮調解作用，盡量避免歐俄的全面性衝突，包括2014年克里米亞危機、以及持續長達8年的頓巴斯內戰。

圖為2024年3月15日在俄羅斯莫斯科舉行的紀念俄羅斯吞併克里米亞週年集會和音樂會籌備過程中，紅場上已設置的舞台。標牌上寫著：「俄羅斯・入駐母港10週年。 」 （Reuters）

但歐洲不只德國一個大國，還存在美國這個域外霸權。冷戰結束以來。歐洲內部就存在兩種安全秩序願景：一是延續過去的兩極結構，由美國繼續主導歐洲安全秩序；二是加強歐洲防務建設，打造歐洲成為與美平等的歐洲安全事務協商夥伴。

早期，德國就是後一觀點的強力擁護者，主張在歐安組織內加強泛歐洲安全合作，認為俄羅斯應該平等參與歐安秩序塑造；但這種觀點，受到有離岸干預傳統的美英反對，並主張北約機制仍應是歐洲安全秩序的主導。正因如此，放眼冷戰後數十年的歐洲，歐安組織在區域安全的功能被不斷弱化，再加上俄羅斯經濟一度衰弱，畢竟蘇聯解體的衝擊過於巨大，這就導致歐洲仍處於一種「修正後的兩極秩序」中。

換句話說，美國主導的北約仍在歐洲安全秩序發揮核心作用，即便德國等歐洲國家試圖通過「相互交織機制」（interlocking institutions）來構建錯綜複雜的歐洲安全秩序，北約卻毫無疑問依舊佔據主導地位，導致諸如歐安組織等歐洲本土機制，最終淪為輔助性平台，或乾脆只剩論壇作用。

可以這麼說，兩極結構的延續、無法涵納俄羅斯，在冷戰後的歐洲安全鑿開第一道裂隙。

波蘭稱擊落入侵波蘭領空的俄羅斯無人機，圖為2025年9月10日一名波蘭警察站在無人機的殘骸旁 （Polsat News via REUTERS）

北約東擴與德國轉向

接下來，基本就是德國無力阻止北約東擴，但同時深化對俄經貿的時期。

如前所述，德國主張建立泛歐洲安全秩序，並支持俄羅斯參與，即便德國曾是北約東擴的首輪推動者，這也主要出自東擴本身可為德國爭取更多聯盟資源、重塑前華約國家之間政經關係的考量；但之後的北約繼續向東南歐、波羅的海與巴爾干國家擴張，就不再完全契合德國的地緣政治與安全利益。

在德國看來，北約首輪東擴已經改善了歐洲安全，繼續東擴勢必無法兼顧俄羅斯的地緣政治空間與安全利益，只會導致歐洲安全邊際效益遞減。換句話說，德國認為只有處理好歐俄關係，才能通過跨大西洋安全機制穩住俄羅斯，維持安全穩定的歐洲安全秩序。因此，德國明顯在北約第二輪與第三輪東擴中，持續發出質疑聲。

此外，從科爾（Helmut Kohl）到默克爾（Angela Merkel）政府，德國明顯承繼了「新東方政策」戰略思路，試圖利用全球化經濟機遇，促使俄羅斯在政治上「歐洲化」，德俄之間更因此建立深厚政經聯繫，這也導致2014年克里米亞危機後，波羅的海國家與東歐盟友不斷批評德俄特殊關係，德國政界更不乏質疑聲。但一直到俄烏戰爭爆發前的2021年，俄羅斯仍是德國最重要的煤炭、石油與天然氣供應國，佔據德國35%的石油進口、50%的煤炭進口與55%的天然氣進口。

烏克蘭總統澤連斯基2019年5月上台後，曾在同年12月在巴黎與法國總統馬克龍、時任德國總理默克爾、俄羅斯總統普京舉行四方會談，討論烏克蘭東部局勢。（Getty Images）

顯然，有別於美英堅持的「大西洋主義」、法國主張歐洲獨立防務的「歐洲主義」，德國更傾向在兩種主義間取得平衡，並也因此成為克里米亞米亞危機前的歐洲安全秩序支柱。

但這不表示危機不存在，事實上克里米亞危機的爆發，就已經是歐洲安全崩毀的前兆：在俄羅斯看來，德俄關係已經不足以抵銷北約東擴的壓力。因此經歷8年頓巴斯內戰後，俄羅斯在2022年悍然開打全面戰爭，要以一己之力重塑歐洲安全格局。

而從後續發展來看，這步險棋也摧毀了作為歐洲安全基石的德俄關係，導致俄羅斯在歐洲內部已是基本「無人可談」。確實，德國具有溝通歐俄的傳統，但再怎麼柔軟跨界，德國本質還是一個歐洲國家、而非俄羅斯附庸，且其對俄交好的原始動機，並不視友俄本身、而是要藉此維持歐洲安全，因此在戰爭這種激烈情境下，過去德國再如何長袖善舞，也必然轉向「以實力求和平」的抗俄姿態。

德俄關係也從而在2022年俄烏戰爭爆發後急遽惡化。衝突爆發僅3天，時任德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）就發表「時代轉折」（Zeitenwende）演講，要求德國推進安全與外交政策轉型，並提出五項行動任務：第一，向烏克蘭提供武器；第二，德國與歐盟一起加強對俄制裁；第三，德國加強對北約聯盟防務貢獻並增加在北約東翼駐軍；第四，設立1,000億歐元特別基金提升聯邦國防軍防禦力，並將德國國防預算提升至北約要求標準；第五，保留通過外交手段解決衝突的空間。

2024年8月1日，在西方與俄羅斯進行數十年來最大規模的戰俘交換之後，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz） 在科隆波恩機場舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

接著是2023年，德國發表二戰後首份《國家安全戰略》，斥責俄羅斯對烏軍事行動是對歐洲安全秩序的背叛，德國視俄羅斯為在可預見未來內，歐洲與大西洋地區的最大安全威脅。不僅如此，德國還突破戰後70多年來不向衝突地區運送武器的原則，成為繼美國後對烏軍援最多的國家。

即便2025年新政府上台，德國仍視俄羅斯為對歐安全最直接與最大威脅；甚至特朗普第二任期後，美國有意減少對歐安全保障的承諾，德國卻反轉過去角色，開始致力於說服美國支持歐盟「援烏抗俄」，並承諾提升國防支出、增強歐洲防禦能力。

例如新總理默茨（Friedrich Merz）不僅對援助烏克蘭金牛座遠程導彈持開放態度，更承諾繼續向烏克蘭提供數十億美元軍事援助和遠端武器採購支持，更在近日的俄羅斯無人機入侵波蘭事件上，扮演要求美國正視威脅的強悍角色。

顯然，俄烏戰爭雖源自俄羅斯對歐洲安全的挑戰，卻也改變了曾經的潛在盟友，德俄關係也為此劇烈質變。即便現在已是俄烏戰爭進入收尾的下半場，各種談判不斷拉扯進行，已經崩潰的歐洲安全秩序卻很難回到從前。沿著戰火終結的道路前進，新的歐洲安全秩序如何面對俄羅斯，仍是沒有答案的艱難問題。