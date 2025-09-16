俄羅斯副外長：冀今年秋天與美國舉行新一輪會談　以消除兩國摩擦

路透社9月16日報道，一位俄羅斯外交官表示，俄方希望今年秋天能與美國代表舉行新一輪會談，以消除俄美關係中的摩擦。此前，雙方已分別於2月、4月在土耳其伊斯坦堡共進行了兩輪會談，討論外交和使館運作問題。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月在美國阿拉斯加州舉行了會晤，企圖叫停俄烏戰爭未果。



路透社引述俄羅斯塔斯社報道，俄外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，推遲安排新的俄美外交會談的原因之一，是雙方都希望避免無法取得重大成果：「無論如何，如果我們談論某個時間框架，我們的目標是至少在秋季末嘗試舉辦這樣的活動。」

2025年2月10日，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在俄羅斯莫斯科出席記者會。（Reuters）

里亞布科夫表示，確實存在技術或時間安排等障礙：「但這並非主要問題。主要原因是我們不希望這樣的會議毫無實質進展。我們存在停滯不前的風險，可能無法取得任何前進的動能。」

他補充道，因此，只要雙方都有政治意願，最好繼續在幕後努力，也許可以為下一步行動奠定基礎，而所有後勤與組織層面的問題也將很快得到解決。