特朗普訪英｜他和梅拉尼婭分房睡？英媒：下榻溫莎堡有這些安排

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問英國，9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴。晚上，特朗普和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）下榻溫莎堡。據英媒引述王室消息人士透露，特朗普不僅從美國運來床單，還和老婆各睡一間房。這一消息再度引發討論，猜測美國第一家庭的夫妻關係。



《每日郵報》引述王室內部人士透露，特朗普夫婦在溫莎堡各住一間套房，甚至總統本人用的寢具是從美國專門帶來的。報道戲謔稱：「樓下員工開玩笑說，要是梅拉尼婭要一張水床的話，就能毫不費力地從特朗普身邊漂走。」

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，左一）對英國進行國事訪問。圖為特朗普、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右二）、英王查理斯三世（King Charles III，左二）及王后卡米拉（Queen Camilla）前往參加在溫莎堡舉行的國宴。（Reuters）

溫莎堡內有超過1,000個房間，包含國家外交大廳（State Apartments）、私人寢室等、禮拜堂、辦公室等。天空新聞（Sky News）王室評論員Alastair Bruce解釋，城堡的賓客可以享用配備雙人床和單人床的套房，這意味着特朗普夫婦可以同住一間房，即使總統深夜歸來，也不會打擾梅拉尼婭休息。而兩人仍選擇各住一間房。

消息再次引發外界對兩人婚姻狀況的猜測。《紐約時報》5月報道，梅拉尼婭一度「消失數個禮拜」，搬到紐約或佛州的家中。美國傳媒人沃爾夫（Michael Wolff）5月更對《野獸日報》（The Daily Beast）podcast節目宣稱，第一夫婦實際上「分居」：「他們顯然不符合我們定義中的婚姻。更具體來說，他們過着各自的生活。」

白宮多次否認沃爾夫的說法，並譴責他是「撒謊的混蛋」和「騙子」。