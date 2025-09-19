世界氣象組織：全球水循環日漸混亂　水災與旱災頻發

世界氣象組織（World Meteorological Organization）在最新報告中指出，全球水循環（water cycle）變得日漸混亂和極端，洪災和乾旱頻繁發生。



據新華社報道，世界氣象組織9月18日（周四）發布2024年全球水資源狀況報告說，與1991年至2020年平均水平相比，2024年全球僅約三分之一的河流集水區水流量處於正常狀態。這種失衡狀況已持續六年，反映出水循環日趨紊亂。

水循環指的是水在地球上流動的複雜系統。水從地面（包括湖泊和河流）蒸發，蒸氣上升到大氣層，形成能夠遠距離傳播的大量水蒸氣流，最終以雨或雪的形式回到地球。

2025年8月20日，法國南特，乾旱情況持續，維埃耶維涅（Vieillevigne）的一位農民駕駛拖拉機，田地上揚起陣陣塵土。（Reuters）

人類大量燃燒化石燃料所導致的氣候變化正在顛覆這一進程。

數據顯示，2024年是連續第三年全球所有冰川區域廣泛出現冰損失的情況，全年損失冰總量達4500億公噸。如此規模的融水，在一年內可使全球海平面上升約1.2毫米，提升數億沿海居民面臨的風險。

報告還顯示，2024年，亞馬遜盆地和南美洲其他地區以及南部非洲遭受嚴重乾旱；非洲中部、西部和東部、亞洲和中歐部分地區的濕度狀況，則高於正常水平。

世界氣象組織秘書長紹洛（Celeste Saulo）在新聞公報中強調：「水是人類社會的維繫物、經濟發展的推動力、生態系統的錨定物。然而，世界水資源正面臨日益增長的壓力，與此同時，與水相關的極端危害對生命和生計的影響越來越大。」

2025年9月10日，印尼峇里省巴東（Badung）勒吉安（Legian），連夜大雨過後，人們扛着行李涉過被洪水淹沒的街道。（Reuters）

她表明：「持續投資並加強數據共享合作，對於彌合監測差距至關重要。」

全球水資源狀況年度報告旨在為決策者提供信息。報告以世界氣象組織會員提供的數據，以及全球水文模擬系統信息和合作夥伴的衛星觀測數據為基礎，對全球淡水可用性提供評估，涵蓋河流徑流、水庫、湖泊、地下水、土壤濕度、冰川等內容。