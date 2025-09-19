特朗普：Jimmy Kimmel被炒因收視率差 媒體負面報道我應吊銷牌照
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日結束對英國的國事訪問。他與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一同見記者時表示，主持人Jimmy Kimmel的節目被停播是因為其收視率低迷，他根本沒有才華，美國廣播公司（ABC）早就應該解僱他。特朗普其後又猛烈抨擊美國電視台偏頗，總是負面報道他，提議應該吊銷他們的牌照。
特朗普指Jimmy Kimmel的節目被停播是因為其收視率低迷：
據《衛報》報道，英國ITV記者向特朗普提到Jimmy Kimmel的深夜脫口秀被無限期停播一事，到底是英國還是美國的言論自由正面對更大威脅。
特朗普直言不諱指：Jimmy Kimmel的「收視率很差，他們早就應該解僱他了。」
特朗普又表示：「他（Jimmy Kimmel）對柯克（Charlie Kirk）這位偉大的紳士說了些難聽的話。你可以稱這涉及言論自由，也可以無關，（但）他被解僱是因為缺乏才華。」
在搭乘空軍一號（Air Force One）返回美國途中，特朗普與記者們閒聊時表示：「97% 的（美國主流頻道）都針對我」。
特朗普沒有解釋這個數字的出處，也沒有說明如何評估這個結論。他只是說他在「某個地方」讀到這個統計數據。
特朗普指：「又是97%的負面報道，但我卻輕鬆獲勝。我（去年大選）贏下所有七個搖擺州。他們只給我負面報道。我的意思是，他們從政府獲得牌照。我認為也許應該吊銷他們的執照。」
特朗普補充道：一切「將由卡爾（Brandan Carr，聯邦通訊委員會主席）決定」。
特朗普似乎對Jimmy Kimmel和哥倫比亞廣播公司（CBS）深夜脫口秀主持人Stephen Colbert對他的批評耿耿於懷。
特指出：「當你有一個電視頻道，有晚間節目，但他們所做的就是攻擊特朗普。這就是他們所做的一切。如果你回顧過去，我猜他們已經好幾年沒請過保守派了。他們有執照。他們不應被允許這樣做。他們根本是民主黨的一個分支。」