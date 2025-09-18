特朗普訪英｜晤施紀賢簽署科技協議　強調英美關係牢不可破

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續訪問英國行程，他9月18日到訪英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）鄉間官邸契克斯（Chequers）並舉行會晤，雙方簽署早前達成的科技協議。特朗普強調英美關係牢不可破，指協議具歷史意義。



英國《衛報》報道，施紀賢在簽署協議時強調英美達成重大協議，指規模達2500億英鎊的科技協議創下紀錄，「是英國史上類似投資計劃中，規模最大的一項」。

特朗普看好雙方未來合作，協議將為美國農民創造價值數十億美元的生意，強調美國經濟正在蓬勃發展，並且美國在人工智能（AI）方面領先中國，而美國將成為英國最好的合作夥伴。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），圖為隨同特朗普出席英美元首會晤的國務卿魯比奧以及商務部長盧特尼克在會後交談。（Reuters）

這項協議事關英美兩國公司在AI、量子計算以及核電領域開展合作，英國廣播公司（BBC）報道指微軟因宣布投資220億英鎊，成為今次協議中的最大投資者，Google則保證在未來兩年內投資英國50億硬爆加強AI研究與基礎建設，Nvidia宣布投資5億英鎊幫助英國營運AI產業。

據報隨同特朗普訪英的美國企業高層以及內閣成員有出席協議簽署儀式，包括英偉達（Nvidia）微軟、波音、貝萊德等公司的行政總裁，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）。

另有施紀賢內閣成員出席，包括財相李韻晴（Rachel Reeves）、商貿大臣靳秉德（Peter Kyle）等。