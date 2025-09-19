馬克龍控美國右翼網紅誹謗　將提科學證據證明夫人「女兒身」

英媒9月18日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和夫人計劃向美國法院提交科學證據，證明布麗吉特（Brigitte Macron）天生是女性。馬克龍夫婦7月向美國右翼網紅 歐文斯（Candace Owens）提出訴訟，指控其誹謗布麗吉特天生是男性。



據《衛報》報道，歐文斯去年曾表示，她願意「用自己的整個職業生涯的聲譽來打賭布麗吉特其實是個男人」，她的名字應該是讓-米歇爾·特羅尼厄 (Jean-Michel Trogneux)。此後，她不斷在其播客節目中散播這番言論。

圖為Candace Owens在2025年7月23日上傳的影片中談論法國第一夫人布麗吉特。（截圖自X@BehizyTweets）

代表馬克龍夫婦的律師Tom Clare來自曾多次處理知名誹謗官司的律師行。他在英國廣播公司（BBC）的博客節目中表示，布麗吉特對這些指控「極為不安」，並認為這些指控會「分散」法國總統的注意力。

Clare又指：「專家證詞將會出爐，其性質將符合科學原則。」他沒有透露證詞的具體內容，但表示馬克龍夫婦準備「從總體和具體兩個方面」全面證明這些指控不屬實。

Clare強調：「布麗吉特必須以非常公開的方式接受這個過程，但她決心盡一切努力澄清事實。我們將向法庭提供布麗吉特懷孕和養育孩子的照片。」

2025年7月9日，英國倫敦，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，左）和夫人布麗吉特（Brigitte Trogneux，右）抵達唐寧街。（Getty）

72歲的布麗吉特比她的丈夫大24歲，兩人是在她丈夫高中時舉辦的戲劇工作坊認識。她與前夫育有三個孩子，分別於1975年、1977年和1984年出生，布麗吉特還擁有七個孫子/孫女。