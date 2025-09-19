美國提高公民入籍試難度　題庫增至128題

美國移民局決定提升公民入籍試難度，根據該部門9月18日的公告，入籍考試題庫將從現時100題增至128題，申請人須在20題中答對12題，而不是現行的10題之中答對6題。10月中旬之後提交公民身份的申請人須面對新版考試。



綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、《世界日報》等報道，在考試時，面試官會隨機抽出題目要求申請人經口語作答，且並非選擇題，過去題庫為100條題目，面試官會挑選其中10條，要求申請人起碼答對6條，在新版考試中，題庫升至128條題目，面試官會選出20條，申請人要至少答對其中12條。

報道指，新題庫內的75％題目來自目前的公民測驗，但有些內容則修改，25％題目為全新內容。部份新題目圍繞美國第10修正案、前總統艾森豪威爾（Dwight David Eisenhower）、開國元勳漢密爾頓（Alexander Hamilton）等。

2025年8月22日，美國華盛頓，總統特朗普頭戴一頂「特朗普說的都是對的！」的帽子，參觀「人民之家：白宮體驗博物館」（The People’s House: A White House Experience museum）。（Reuters）

早在2020年11月，美國總統特朗普（Donald Trump）尚在第一任期時，美國政府公布要調整公民入籍試，即把題庫升至128題等，但在拜登政府（Joe Biden）上任後取消，美方如今指是重新實施2020年時提出的新公民入籍試，並作出一些修改。

根據美方制度，考試不合格的申請人可以有第二次機會，但一旦再失敗，入籍申請會遭否決。年齡達65歲或以上、在美居住達20年的長者，其題庫則只有20條題目，並能用自己選擇的語言作答，考官會問其中10條題目，申請者須答對其中6條。