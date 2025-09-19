美國擬嘗試重奪阿富汗空軍基地　稱鄰近中國核武設施　北京批評

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日訪英期間表示，美國正尋求從塔利班手中奪回阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）的控制權。此前特朗普批評因拜登（Joe Biden）政府於2021年從阿富汗撤軍的混亂局面，導致空軍基地和美方武器落入塔利班手中。

中國外交部9月19日回應稱，阿富汗的前途命運應掌握在阿富汗人民的手中，並指在地區渲染緊張、製造對抗不得人心。



《衛報》（Guardian）報道，特朗普在與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）舉行的聯合記者發布會上表示，「這是世界上最大的空軍基地之一。我們白白送給他們（塔利班）的。順便說一句，我們正努力將它（空軍基地）奪回來。」

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury）美國總統特朗普（Donald Trump，左）結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）一同出席新聞發布會。（Reuters）

特朗普亦稱，「我們想要這個基地的原因之一是，它距離中國製造核武器的地方只有一個小時的車程。」

中國外交部：在地區渲染緊張

對於特朗普此言論，中國外交部發言人林劍9月19日回應稱，中方尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，阿富汗的前途命運應掌握在阿富汗人民的手中。林劍亦強調，在地區渲染緊張、製造對抗不得人心，希望各方為地區和平穩定切實發揮建設性作用。

2021年7月5日，美軍撤離位於阿富汗喀布爾（Kabul）北部的巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）後，阿富汗國民軍在基地進行監視。（Getty）

據悉，巴格拉姆空軍基地曾是美國在阿富汗最大的軍事基地，其中有一條長達3,600米、能夠供大型軍用飛機起降的跑道。