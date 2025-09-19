特朗普：Charlie Kirk廣受年輕人歡迎 將來本可有望問鼎總統之位
撰文：劉耀洋
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日分別在不同場合提及遇刺身亡的美國右翼政治評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克），稱讚後者成功引起大量年輕人的共鳴，認為他本來大有機會可以問鼎美國總統之位。
《時代》周刊報道 ，特朗普18日與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）一同見記者時，再度對柯克遇刺一事表態。
特朗普表示，自己從未見過有人能像柯克般與年輕人產生如此強烈的相互共鳴，不少年輕人對柯克的離世感到難過。特朗普補充指：「我（曾）告訴他，我說『查理，我覺得你將來很有可能成為總統』。」
特朗普在美國霍士新聞（Fox News）同日播出的專訪中，也發表了類似的言論。他表示自己曾告訴柯克，後者未來真的大有機會成為美國總統，並感嘆道：「我從未見過有人能像他俘獲年輕人的心般，備受一大群人所推崇。」
柯克的葬禮即將於當地時間9月21日舉行，特朗普在記者會證實，他屆時將會親自出席相關的追悼活動。
