特朗普訪英｜梅拉尼婭禮服腰帶掀「顏色難題」　網民：以為她露腰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月17日到訪溫莎堡出席英國王室為他舉行的國宴，出席者的打扮備受人關注，其中較矚目的便是大膽穿着黃色露肩禮服的第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）。然而，不少人第一眼以為她身穿的是「露腰」晚服。原來，梅拉尼婭的腰帶「各色入各眼」，有人看到紫色或粉色，甚至有人看到肉色，才會誤以為梅拉尼婭「露腰」。



綜合英國《獨立報》（The Independent）報道，梅拉尼婭當日穿着黃色露肩晚禮服，並搭配一條腰帶。她把一頭長髮放下來，再配戴了閃亮的耳環。

不過在一些照片中，梅拉尼婭的禮服呈現金黃色、腰帶則是淡紫色； 在另一些照片中，她卻是身穿奶油黃色連身裙，搭配一條淺粉色腰帶，有時甚至能看到肉色的腰帶。

英國《每日鏡報》（The Mirror）稱，由於不少人因「顏色錯覺」而誤以為梅拉尼婭穿露腰服裝，一名網民就表示：「我仍試圖弄清讓這件事成為一種『醜聞式錯覺』背後的意圖。」

2025年9月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在英國溫莎城堡出席英國王室為他們到訪所設的國宴，而梅拉尼婭腰帶顏色成為一眾網民討論的焦點。（左圖Reuters/右圖Getty）

《獨立報》稱，梅拉尼婭當日實際上身穿一件奶油黃色連身裙，搭配了一條紫色腰帶。而上述的錯覺很可能是由閃光燈造成，或是攝影師將照片提供給媒體之前曾調整照片飽和度。