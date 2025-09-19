特朗普叫停對台軍援？　軍事專家：恐怕遲早的事

據《華盛頓郵報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）或將暫停一項超過4億美元（約31億港元）的對台軍援。台「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲分析，特朗普團隊原本就不贊成免費的軍援，尤其他視台當局有錢但不願投資軍費，因此軍援被檢討應該是遲早的事。



《華盛頓郵報》報道，特朗普為促成與中國大陸的貿易協定，暫停一項超過4億美元的對台軍援，引發外界關注是否意味美國政策轉向。不過白宮方面回應，對台軍援的決定還沒有最終定案。

台灣「中華戰略前瞻協會」研究員揭仲（淡江大學國際事務與戰略研究所網站）

揭仲認為，特朗普本人及其團隊從競選時就不贊成免費的軍援，如今逐步掌握外交國防部門後，當然會有檢討。例如原本拜登政府提供烏克蘭的軍援，現在變成是北約國家出錢買美國的東西交給烏克蘭。他指出，如果連北約和烏克蘭都如此了，更何況是在特朗普團隊眼中，本來就很有錢，但不願意大幅增加對台防務投資。

揭仲強調，縱然沒有中美貿易談判的因素，美國對台軍援應該是遲早會被檢討的事情，這完全屬於美方的決策權。揭仲分析，過去許多由美方支付費用的軍事交流計劃，往後可能也要由台灣地區來買單。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯裏（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）結束對英國的國事訪問後，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）一起出席新聞發布會。（Reuters）

揭仲進一步分析，從特朗普的交易型人格來看，不能完全排除未來台美的軍事交流受限的可能性。

揭仲說，美國也許不會停止軍售，但可能在某種程度上對質量進行設限，反正現在美方也不可能出售F-35給台灣地區，充其量都是不對稱武器系統。但為了賣更多的彈藥，對特朗普政府而言最可能的是給質量設限。

本文轉載自海峽導報社。

