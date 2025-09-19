韓國外長：先解決韓工人簽證問題 再推進對美投資2.7萬億元計劃
撰文：張涵語
美國移民和海關執法局（ICE）9月4日在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠內拘捕超過300名韓國公民，原因是該工廠被指控聘用非法移民或沒有工作簽證的外國人。韓國外交部長趙顯9月19日表示，政府將努力解決韓國工人在美國簽證面臨的問題，隨後才會推進總額為3,500億美元（約2.7萬億港元）的對美投資計劃。
路透社報道，在ICE突擊檢查後，大多數工人已於上周返回韓國。但該事件引發企業呼籲設立新的簽證類別，以便讓具備技術的韓國工人更方便協助建立新工廠，並培訓美國勞工。
外長趙顯週五（9月19日）在首爾舉行的記者會上表示，雖然政府會着手解決在美簽證問題，但簽證政策並非韓國對美戰略產業進行投資的「前提條件」。
韓國外交部此前在一份聲明中透露，美國副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）於9月14日會見韓國外交部第一副部長朴允珠期間，對ICE此次事件深表遺憾，並表示努力在今後避免發生類似事件。
