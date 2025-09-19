路透：韓國企業長期規避美簽限制　建議員工使用ESTA計劃入境工作

美國移民和海關執法局（ICE）9月4日在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG生產電動車電池的工廠內拘捕超過300名韓國公民，原因是該工廠被指控聘用非法移民或沒有工作簽證的外國人。據報道，韓國LG公司此前就一直在設法規避美國簽證限制，包括建議員工使用更易申請、用於觀光或商務旅遊的ESTA免簽證計劃，來入境美國工作。



ESTA是美國國土安全部（DHS）為實施免簽證計劃而設立的一個線上系統。來自韓國、日本等特定免簽國家的旅客，若要以觀光或商務目的短期訪問美國，必須透過ESTA線上申請旅行授權，允許停留時間最長為90天。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和LG Energy Solution生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民。（X@Bhuvanbagga）

據路透社報道，LG在公司指南中表示，鑒於美國拒絕韓國公民B-1商務簽證申請的情況日益增多，建議員工改用ESTA免簽計劃前往美國。公司亦建議員工對於短期或臨時、少於一個月的任務使用ESTA；對於停留時間介於一個月至六個月的出差，則應申請適當的簽證，例如B-1簽證或L-1簽證。

據悉，被ICE拘留的韓國工人中約有一半是持ESTA入境，其中包括44%的LG員工。