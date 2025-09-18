韓國總統：冀成東西方之間橋樑　妥善處理與美中兩國關係

6月新上任的韓國總統李在明近期接受美國《時代》（TIME）雜誌訪問時表示，希望韓國可以成為為東西方之間的「橋樑」，鞏固與美國關係，但同時也會妥善處理與中國的關係。



在美國對韓徵收關稅的背景下，批評人士認為李在明或與美國走得太近，質疑美國是否仍是可靠合作夥伴。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室與韓國總統李在明（左）會面時握手。（Reuters）

李明博在訪問回應稱，「我們將在新的全球秩序中與美國站在一起，並參與以美國為核心的供應鏈體系，但同時必須妥善處理與中國的關係，避免激怒對方。」

李明博稱，若與中美兩國的關係處理不好，「韓國恐將成為兩大陣營對抗的前線戰場」。

2025年8月25日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎到訪的韓國總統李在明（右）。（Reuters）

報道指，李在明領導的共同民主黨傳統上與中國關係更密切，對前殖民者日本持敵對態度，並與美國保持一定距離。然而李明博此前8月選擇在赴美訪問前，先訪問日本，並在時隔17年的首份鄰國聯合聲明中，承諾將與日本首相「作為夥伴」攜手合作。