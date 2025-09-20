特朗普：已與習近平就TikTok交易達成共識 下一步是簽署協議
撰文：王海
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日（周五）與國家主席習近平通話。特朗普其後在白宮向記者表示，他已「批准一項協議」，將TikTok從中方手中剝離。特朗普指：「我與習近平主席進行了一次非常愉快的通話，正如你們所知，我們批准了TikTok的交易。」特朗普稱協議「進展順利」，下一步將是簽署協議。
特朗普在白宮見記者時談到與習近平通話的成果：
特朗普形容與習近平的通話持續近兩小時，兩人談了許多事情。
特朗普指與習近平的關係非常好。TikTok的交易進展順利，投資者們亦做好了準備。
特朗普表示，中方希望TikTok繼續營運，而美國國內的年輕人亦希望TikTok能夠繼續在美國營運。
特朗普又指，雙方在貿易、芬太尼和俄烏戰爭等議題上取得積極進展。
特朗普提到習近平對俄烏戰爭的看法：「我相信他希望看到這場戰爭結束。」
特朗普在社交平台發文總結與習近平通話的成果：
據路透社報道，中美領導人同意在10月31日於韓國慶州開幕的亞太經合組織（APEC）峰會期間進行進一步會談。
特朗普亦表示，他計劃於明年初訪問中國，而習近平也將在稍後合適的時候訪美。
