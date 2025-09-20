特朗普推金卡簽證　100萬美元可獲特快審批　稱將為國庫進帳千億

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日宣布，正式推出「金卡」移民計劃。他表示，該政策將為某些移民提供快速簽證通道，允許外國人支付100萬美元（約778萬港元）來加快簽證審批，或允許企業支付200萬美元（約1555萬港元），為他們想要引進的外籍勞工提供擔保和加快簽證申請。特朗普更揚言，這個計劃將為美國國庫帶來1000億美元（約7775億港元）的收入。



特朗普在白宮簽署行政命令，正式推出「金卡簽證」計劃：

據美媒報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示：「他們要花大錢才能進來，一間企業只需支付200萬美元（約1555萬港元），這樣就能（為國家）籌集數十億美元。」

同場的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，所謂的「金卡」計劃旨在調整美國移民的結構組成，允許高收入的外國人優先移居美國。

魯特尼克批評允許移民在美國永久居住和工作的傳統綠卡申請程序，認為這迫使美國接收許多低收入的移民。

盧特尼克說：「我們只會接收最頂尖的傑出人才。」

特朗普其後在社交平台發文指：「我們預計特朗普金卡很快就會帶來超過1000億美元（7775億港元）的收益。這筆錢將用於減稅、支持成長項目以及償還債務。」