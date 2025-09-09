《2025年世界人才排名》香港超越新加坡成亞洲第一　全球排第四

總部位於瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）9月9日發布《2025年世界人才排名》（2025 World Talent Ranking），其中香港由去年的第9位大幅躍升到第4位，超過新加坡成為亞洲第1位。這是香港歷來最高的排名。



排名總共囊括了69個經濟體，評估依照三大因素：投資與發展、吸引力和就緒度。前三的依序是瑞士、盧森堡和冰島。新加坡位居第7位，在亞洲僅次於香港。

香港的就緒度指數由去年的第9位升至第4位，投資及發展則由第13位升至第12位，吸引力亦有第28位升至第20位。

香港的科學學科畢業率也繼續冠絕全球，財務技能上升到全球第3，管理層薪酬和管理教育效能均位列第5。

特區政府發言人表示，該排名證明，港府在教育、創新科技及引進人才方面的政策措施找對路向和收到成效。港府在去年的《施政報告》宣布成立教育、科技和人才委員會，由政務司司長陳國基領導統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，制訂政策推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

香港在《2025年世界人才排名》中排到第4位，超過新加坡成為亞洲第一。（林幸泉攝）

至於新加坡，其在投資與發展方面跌幅最大，由去年的第22位跌至第30位。其公共教育支出僅佔其GDP的2.1%，在該指標上排名第63。另一項弱點在於生活成本高昂，在吸引力支柱方面，新加坡排名第65位。