特朗普控告《紐時》訴訟遭駁回　法官要求修改訴狀：非泄憤平台

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月15日對《紐約時報》提起150億美元（約1167億港元）的誹謗訴訟。美國聯邦地方法院法官梅里戴（Steven Merryday）19日駁回該訴訟，稱其訴狀「不恰當且不可接受」，強調訴狀不是用來泄憤的公共平台。並給予特朗普律師28天時間，以「專業且莊重的方式」重新提交。



法官梅里戴周五在裁決中表示，85頁的訴狀不必要地冗長，且離題，他批評特朗普的代表律師直至訴狀第80頁才正式提出誹謗指控，在第80頁前則是數十頁「華麗而令人費解」的文字，包括對總統大加讚揚、鳴冤叫屈等。

圖為2025年9月19日，美國總統特朗普及商務部長盧特尼克在白宮舉行「特朗普金卡」的行政命令簽署活動。（Reuters）

梅里戴指，申請人應以「簡明扼要的陳述」闡明其應獲法院救濟的理由，並稱「訴訟不是用來謾罵和抨擊的公共論壇，也不是向對手發泄怒氣的受保護平台。」

他要求特朗普的律師，在28天內重新提交一份不超過40頁的訴狀。

特朗普法律團隊發言人表示：「總統將按照法官對後勤事宜的指示，通過這場針對《紐約時報》、其記者和企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）的強力訴訟，繼續追究假新聞的責任。」

2025年9月17日，特朗普訪問英國，溫莎鎮出現印有特朗普與已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）合照的車輛，以向特朗普抗議（Reuters）

《紐約時報》上週報道，指特朗普2003年致信祝賀愛潑斯坦生日快樂，配圖還疑似帶有裸女的簡筆畫和親筆簽名。特朗普宣布起訴該報。