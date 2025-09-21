超強颱風樺加沙｜天文台：周二離岸高地吹9級風　周三可能達12級

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風，天文台今早8時更新的預測移動路徑圖顯示，料其會在周三（24日）早上8時在天文台以南約60至70公里掠過。



樺加沙環流巨大，內地中央氣象台資料顯示，目前其12級風（颶風）半徑達100公里，若靠近香港時無縮小，足以覆蓋香港全境。天文台預測周二（23日）吹北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級；到周三（24日）吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，即風速每小時118公里或以上。



超強颱風樺加沙9月21日早上8時集結在香港之東南偏東約 1,420公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

9月21日近正午的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（天文台圖片）

9月21日近正午的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有極大對流天氣區（紅色示）。（天文台圖片）

在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 1,420公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

熱帶氣旋樺加沙「升勢」凌厲，由9月18日凌晨2時增強為熱帶低氣壓，到今日凌晨2時已成為超強颱風，三日間快速增強，中心附近最高持續風速升至每小時195公里。

9月21日近正午可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

料周二晚上進入本港400公里範圍 周三日間天文台以南約70公里掠過

按照天文台今日早8時的預測顯示，超強颱風樺加沙周一（22日）晚上進入本港之東南800公里警戒範圍，到周二（23日）早上8時移至本港東南約450公里，晚上進入本港400公里範圍。

天文台預測樺加沙周三（24日)日間最近香港，在天文台以南約60至70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過，即相距香港北面沙頭角約100公里內。其後向西快速移動，橫過珠江口、澳門以南，登陸台山南面上川島和下川島，續移向陽江、茂名、湛江，再進入北部灣，在周四（25日）減弱為強烈熱帶風暴，料其後再於越南河內以南登陸並減弱。

天文台9月21日8時更新的預測移動路徑圖顯示，樺加沙會在9月24日上8時在天文台以南約60至70公里掠過，其時尚達超強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

中心附近最高持續風速周二料見每小時220公里

天文台今日凌日8時的預測顯示，超強颱風樺加沙在未來數日仍會繼續增強，中心附近最高持續風速到周一（22日)早上8時升至每小時220公里，或屬其頂峰，到周二（23日）早上8時移至本港東南約450公里，中心風速維持每小時220公里，預測到周三（24日）早上靠近香港時，中心附近最高持續風速仍達每小時195公里。

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度。（天文台圖片）

中央氣象台：樺加沙颶風圈半徑東北方向達100公里

內地中央氣象台今早11時資料顯示，樺加沙的環流非常大：

7級（風力時速52-62公里，即強風）風圈半徑：東北方向350公里；東南方向300公里；西南方向300公里；西北方向350公里；

10級（風力時速88-103公里，即烈風）風圈半徑：東北方向180公里；東南方向180公里；西南方向150公里；西北方向180公里；

12級（風力時速118公里或以上，即颶風）風圈半徑：東北方向100公里；東南方向120公里；西南方向100公里；西北方向80公里。



假如當樺加沙最近香港時環流仍維持此大小，以其中心與香港距離最遠90公里，不止10級風覆蓋香港全境，甚至可能全境處於其12級風範圍，屆時本港不止吹11級風。

天文台9月21日早上11時半更新九天天氣預報，預測受到本周中受到超強颱風樺加沙吹襲，天氣相當惡劣。（天文台圖片）

明日的天氣：市區氣溫最高升至34度 日間漸轉天晴

天文台表示，熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部。受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二（22日及23日)初時廣東沿岸天氣酷熱，市區氣溫最高升至34度。天文台預測星期一東風4級，漸轉吹北風，初時部分時間多雲，日間漸轉天晴，天氣酷熱，海有湧浪。

預測周二天氣變化大 早上酷熱 稍後狂風驟雨 離岸及高地吹9級風

星期二天氣變化大，料轉吹北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級；漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱，最高33度；稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月21日早上07時50分更新九天天氣預報，預測受到本周中受到超強颱風樺加沙吹襲，天氣相當惡劣。（天文台圖片）

到周三（24日)打大風，天文台暫料吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，漸轉吹東南風，稍後7至8級；密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。到周四（25日)吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪。

天文台預測到周五（26日)天氣「恢復正常」，吹東風4級，間中5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；周六（27日)略為好轉，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，氣溫最高32度；但到周日（28日）大致多雲，有幾陣驟雨，吹東風4至5級。

天文台使用蒲福氏風級表，8至9級為烈風，即3號風球風力。（天文台圖片）

內地中央氣象台9月21日清晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口，屆時可能減弱為強颱風。（ 中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署9月21日凌晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口。（ 台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳9月21日凌晨的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口，屆時減弱為強颱風。（ 日本氣象廳圖片）