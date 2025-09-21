樺加沙│天文台警告：做好一切防風準備　市民促政府即做2措施獲讚

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／山竹／天鴿／打風】超強颱風樺加沙繼續增強及逼近香港，天文台發出特別天氣提示，提醒市民盡快做好一切防風、防水浸準備。樺加沙風力強勁，不少人回憶起天鴿、山竹吹襲香港破壞力，認為政府應該作出「超前部署」，立即做出2項措施，又認為至少要停課停工3天，以確保安全，獲大批網民認同。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月22日至9月23日（星期一至二）以超強颱風級別進入香港800公里範圍，9月24日闖入香港100公里範圍，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

超強颱風樺加沙續增強 天文台籲「做好一切防風防水準備」

超強颱風樺加沙逼近，天文台發出特別天氣提示，指按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸；雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。天文台又說，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年山竹相若，提醒市民盡快做好一切防風、防水浸準備。

天文台提醒市民「做好一切防風、防水準備」。（資料圖片）

市民促政府超前部署做2項措施

超強颱風樺加沙來勢洶洶，不少人回憶起天鴿、山竹襲港破壞力，有網民就在連登討論區以「今次打風應該要有超前部署」為題發文，認為政府應作出「超前部署」，立即發出2項有約束力指示，包括「暫停上學」及「暫停非必要工作」，「淨係靠天文台掛波先做嘢，未必夠時間應付威力咁強嘅風，趁仲有時間，應該提早發出有約束力嘅指示，暫停上學同非必要工作，等啲人有更多時間做準備」。

樓主又認為，樺加沙襲港會導致市面環境惡劣，政府同時要部署「災後繼續停工停學」，直至完成市面安全評估和清理危險物。

網民回憶起「天鴿」、「山竹」對香港的可怕破壞力，紛紛在社交平台分享當年在網上廣泛流傳的香港受災影片。（Threads影片截圖）

網民：事前、事後部署都好重要

大批網民認同樓主建議，促請政府提早做好準備及發出指示，「政府應該帶頭做好防風措施減低人命傷亡」、「今個風預計破記錄，真係要超前準備，到時成個香港應該癱晒」、「市民嘅生命財產係最重要」、「今次個風咁勁, 要做好多嘢㗎」、「事前、事後嘅部署都好重要嘅」、「如果真係山竹咁大破壞力，佢肯打完之後停一日工，執返條街先再返，我都收貨」、「我自己覺得星期二至星期四都要停工」、「基本上大公司都有在家工作，加埋股市都做到打風落雨唔停市，對經濟影響無咁大」、「短暫嘅好天咪更加有利市民喺個風嚟之前做準備，個風去到呢個距離，各大預測系統都話會直吹過嚟，按預測做相應動作都合乎常理」。