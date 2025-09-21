梅拉尼婭Elon Musk都靠H-1B赴美　特朗普提高簽證費誰受影響？

美國政府突然推出10萬美元H-1B簽證新規，引發全球科技業震盪與外交風波。正當國際人才恐慌之際，白宮緊急澄清現有簽證者不受影響，卻難掩政策對印度勞工、美國企業及國際關係的多重衝擊。

事實上，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和世界首富馬斯克（Elon Musk）都是持有H-1B簽證赴美的專業人士。



特朗普妻子、美國第一夫人梅拉尼婭曾是持有H-1B簽證赴美的專業人士。（Getty Images）

新規生效時間與適用範圍

根據特朗普總統上周五（9月19日）簽署的公告，10萬美元H-1B簽證新費用以東部時間9月21日凌晨12:01正式生效。這項規定僅針對新申請者，現有簽證持有人不受影響，且根據白宮說明，費用為只收取一次而非年度收費。

新規對企業與勞動力市場衝擊

作為最大H-1B簽證接收企業，亞馬遜2025年獲批超過1萬份，與微軟、摩根大通等著名企業一度緊急建議員工暫緩出境。新規預計使企業招聘成本暴增465倍，即從原215美元增至10萬美元，可能改變科技業依賴外籍高技能人才的招聘模式。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和全球首富馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

地緣政治與人道影響

印度政府公開警告新規將帶來「人道主義後果」。據皮尤研究中心數據，超過70%的H-1B簽證持有者來自印度，新規直接影響數以萬計印度家庭團聚與跨國生活安排，可能動搖美印戰略夥伴關係。

法律挑戰與政策矛盾

新規面臨多重法律挑戰，商界質疑其與現行移民法規的兼容性。同時特朗普推出「金卡計劃」，允許富豪透過100萬美元投資獲取簽證，形成針對不同經濟階層的雙軌制移民政策。