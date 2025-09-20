H-1B簽證費暴升　大企業急籲員工返美　機場混亂、印度赴美票價飆

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日宣布把供外國技術人才申請的H-1B簽證費用大幅增至每年10萬美元（78萬港元），9月21日生效，據外媒報道，在消息傳出後，微軟、亞馬遜等大型企業發出內部電郵，叫持有H-1B簽證員工應留在美國，若然在海外則建議9月21日前返美。

印媒報道，印度赴美的機票票價在短時間內急升，也有美國機場出現混亂，有已登機準備離境美國的印度乘客，在得知消息後要求落機，取消返鄉行程。



特朗普的新措施被視為衝擊科技業，因不少大型科企聘請的海外人才都是申請H-1B簽證，政府數據顯示，去年的H-1B簽證獲批者中，71%來自印度，其次是中國，佔11.7%。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

雖然白宮官員表示調整的費用金額僅適用於新申請人，但據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，持有H-1B簽證的外國人若然目前在美國境外，且未在9月21日前返美，美國國土安全部長將能決定他們是否需要支付費用，故此企業都開始叫員工留在美國或返美。

白宮公告指，在9月21日凌晨後，除非擔保僱主支付10萬美元費用，否則H-1B工人不得進入美國。

印度國旗（REUTERS）

路透社報道，微軟、亞馬遜、摩根大通（JP Morgan）等都建議持有H-1B簽證的員工應留在美國，若然身處海外，建議在9月21日前返美。

印度赴美票價飆

《今日印度》報道，在特朗普公布消息的兩小時內，從印度新德里飛往紐約的單程機票由約3.7萬盧比（3265港元）大幅上漲至7萬到8萬盧比（6178至7060港元）。

印媒指，特朗普政府的新動作也使美國一些客機出現混亂，不止一名網民在社交網站談到有關經歷，有網民指在三藩市機場登上準備離美的飛機後，特朗普調整H-1B簽證的消息開始傳出，令機內出現「恐慌」，尤其是印度籍乘客，甚至選擇落機，事件擾攘數小時。

有網民講述在美國三藩市機場登機後，有印度乘客在特朗普公布H-1B簽證費用變動消息後要求落機（Threads截圖）

另有人也談到身在三藩市機場一班有大量印度乘客的客機，已經完成登機，但由於聽到H-1B簽證的消息，印度籍乘客驚慌失措，懇求下飛機。