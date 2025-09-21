白宮：H-1B簽證新收費僅適用於新申請人　現持有人再入境無須繳費

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日宣布把供外國技術人才申請的H-1B簽證費用大幅增至每年10萬美元（約77.8萬港元），21日生效。消息傳出後，微軟、亞馬遜等大型科企發出內部電郵，叫持有H-1B簽證的員工應留在美國，若然在海外則建議在21日前返美。白宮其後發聲明表示：「新費用僅適用於H-1B簽證的新申請人，現時有效簽證的持有人再次入境無須繳費。



路透社引述白宮官員報道，這項新費用不會影響現時H-1B簽證持有人重新入境或續簽簽證。

2025年01月14日，由於美國缺乏專業人才，大型科技公司大量使用H-1B簽證計劃。圖為截止2024年9月30日，美國科企成功申請H-1B簽證的數字。資料來源：美國公民及移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（Getty）

據報道，新收費將首先適用於下次參與抽籤週期的H-1B簽證申請人，而不適用於現時簽證持有人或續簽申請。

報道指，19日發出的公告引發多間美國科企員工的恐慌。路透社查閱的內部電子郵件顯示，包括微軟、亞馬遜和谷歌（Google）在內的企業建議一些持有H-1B簽證的員工留在美國，而人在國外持有H-1B簽證的員工應在21日凌晨前趕回美國。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

據美國的華文媒體報道，有科企華人員工原本已訂好機票及酒店前往墨西哥度假，但礙於擔心新政策影響其返美，最後無奈取消行程。亦有科企華人員工表示，本來計劃下月返中國探親，但因擔心返程時出現阻滯，只好放棄返鄉探親計劃。