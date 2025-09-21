加州禁止大部份執法人員執勤時戴面罩　州長簽署法案成全美首例

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）9月20日簽署一項禁止包括聯邦機構在內的大部分人員執法時佩戴面罩的法案，以回應今年6月聯邦人員在洛杉磯搜捕移民的行動，成為全美首例。



這項法案禁止地方和聯邦官員，包括移民局執法人員，在執行公務時佩戴頸套、滑雪面罩和其他可遮蓋面部的物品，N95等醫用口罩或戰術裝備除外，並且法案對臥底探員、州警豁免。

特朗普政府官員反對加州的面罩禁令，聲稱蒙面是要保護人員免受「人肉搜尋」和攻擊的必要措施，國土安全部也表示反對，認為紐瑟姆做法會導致攻擊執法人員的暴力事件激增。

2025年9月20日，美國加州，圖為加州州長紐瑟姆在洛杉磯一所中學發表講話，指已簽署一項禁止大部份執法人員在執勤時戴面罩的法案。（Getty）

不過紐瑟姆就反對這說法，認為毫無根據亦未經證實。支持者認為，法案旨在增強民眾對執法部門的信任，並阻止有人冒充警察。

紐瑟姆還簽署一項禁止移民局特工在沒有有效搜查令或司法命令的情況下進入學校和醫療機構的法案，該法案還要求學校在移民局執法人員進入校園時通知家長和老師。