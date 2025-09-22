黎巴嫩南部遭空襲釀5死　以軍稱擊斃一名真主黨成員

黎巴嫩衛生部9月21日發布聲明稱，以色列當天對黎巴嫩發動空襲，造成5人死亡，其中包括3名兒童，另有2人受傷。以軍聲明證實攻擊，稱擊斃了一名真主黨（Hezbollah）成員，但另有幾名無關的平民死亡，對此深感遺憾及展開調查。



圖為2025年9月18日，以色列轟炸黎巴嫩邊境城鎮，現場竄起濃煙。（Reuters）

黎巴嫩當局稱，以色列無人機對黎巴嫩城鎮賓特朱拜勒（Bint Jbeil）發動攻擊，有電單車和一輛汽車被擊中。據指出，死者包括一名父親和他的3個孩子，母親受傷，死者均為美國公民。

黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）批評，此次襲擊是「針對平民的公然犯罪」，是對返回南部村莊的人民發出恐嚇。

黎巴嫩與以色列的停火協議曾於2024年11月27日生效。根據協議，以軍應在60日、即2025年1月26日前逐步撤離黎南部。之後，以方指責黎方未全面執行停火協議，將撤軍期限延長至2月18日。期限終止後，以軍又以保護以色列北部居民為由，稱將「無限期」駐紮在黎南5個據點。黎巴嫩則要求以色列全面撤出領土。