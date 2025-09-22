Charlie Kirk遺孀稱原諒槍手　特朗普：柯克的聲音更強大｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席盟友柯克（Charlie Kirk）追悼會，他形容柯克是「一個時代的巨人」和「美國自由的殉道者」，並抨擊嫌疑犯是「激進的冷血怪物」。



美媒報道，特朗普周日（9月22日）在亞利桑那州的柯克追悼會上發表講話時說，柯克「因為說出了內心的真相」而被殺害。「他被殘忍地殺害，是因為他為自由和正義、為上帝、為國家、為理性和常識發聲。」

他也說，柯克遭到槍殺是對所有保守派理想的攻擊。「槍口指向他，但子彈瞄準的是我們所有人。」

圖為2025年9月21日，特朗普出席查理柯克的追悼會並發表講話。（Reuters）

特朗普強調，槍手沒能讓柯克的運動沉默。「疑犯的企圖失敗了，因為查理柯克的聲音沒有被壓制，而是比以往任何時候都更強大、更廣泛、更有影響力。」

他說：「柯克的人生經驗告訴我們，永遠不要低估一個人憑藉一顆善良的心、一個正義的事業、一個樂觀的精神以及戰鬥、戰鬥、戰鬥（fight、fight、fight）的意志所能取得的成就，我們正在拯救我們的國家，而他在其中扮演重要的角色。」

右翼活動家柯克特朗普的親密盟友，他本月10日在猶他谷大學演講時遭狙擊身亡，年僅31歲。柯克過世11天後，他生前創立的保守派青年倡導組織「美國轉折點」（Turning Point USA）舉行追悼會。特朗普、副總統萬斯（JD Vance）及多名內閣成員出席，數萬名身着紅白藍三色服裝的民眾也到場致意。

特朗普9月21日出席查理柯克的追悼會，旁邊為柯克的遺孀Erika、（Reuters）

柯克的妻子埃麗卡（Erika Kirk）在追悼會上，講述自己對丈夫離世感受到的震驚與心碎。「我來到猶他州的一家醫院，去做一件難以想像的事：直視我丈夫的遺體。我看到結束他生命的傷口，我感到震驚、恐懼，還有一種我從未體驗過的心碎。」

不過，她選擇原諒槍殺柯克的嫌犯，「仇恨的答案就是不去恨」。

她說，丈夫的使命是拯救那些「被怨恨、憤怒和仇恨吞噬」、不滿足的人生的年輕人。「他想要拯救的年輕人，正是那個奪走他生命的人。」

埃麗卡也宣布自己將接任「美國轉折點」組織的新任行政總裁，並承諾創建數千個新分會，繼續舉辦柯克發起的校園活動。

查理柯克的遺孀Erika 9月21日出席丈夫的追悼會時，宣布接任丈夫生前成立的「美國轉折點」組織的新任行政總裁。（Reuters）

她說：「查理和我的目標一致。他的熱情就是我的熱情，現在他的使命就是我的使命。」

檢方上周正式提控疑犯羅賓遜（Tyler Robinson）七項重罪，包括謀殺、非法持槍、妨礙司法及干擾證人，並稱將尋求判處死刑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

