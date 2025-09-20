美參議院通過決議設立Charlie Kirk紀念日　眾議院民主黨陷分歧

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日參加活動期間遭到槍殺。美國參議院18日通過一項決議，以將柯克的生日10月14日定為全國紀念日。眾議院19日則投票通過另一項決議，讚揚柯克是一位「勇敢的愛國者」，致力於「提升真理」，但眾議院民主黨人卻因此陷入分歧。



這項致敬決議由眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）提出，旨在紀念柯克的「一生及其遺產」。165名共和黨人周一發起投票，以310票同意通過。其中95名民主黨人支持、58名民主黨人反對，38人棄權。

圖為2025年9月11日，猶他州城市奧勒姆市中心的公園有臨時燭光台，悼念日前遭槍殺的查理柯克（Charlie Kirk）。（Reuters）

Axios引述多位與會者透露，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在周四上午的閉門黨團會議上告訴民主黨人，領導層將投票支持該決議，但他的團隊不會操縱投票結果，而是讓議員們自己決定。

反對決議的民主黨人表示，他們一致譴責謀殺柯克的行為，但無法支持他的演講內容。眾議員奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）表示：「我們應認清柯克是誰。」她指出柯克認為賦予美國黑人投票權的《民權法案》是一個錯誤；在佩洛西（Nancy Pelosi）遭受襲擊後，柯克還聲稱「某位了不起的愛國者」應該援助襲擊者。

華盛頓州眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）則稱「共和黨的這項決議旨在製造政治陷阱，試圖迫使每一位國會議員都支持柯克的觀點，而不是簡單地譴責刺殺事件。我不能這麼做。」

2025年1月19日，美國華盛頓，候任副總統萬斯（JD Vance，右）與柯克（Charlie Kirk，左）在薩拉曼德酒店舉行的「美國轉捩點」就職典禮前夜舞會上登台。特朗普（Donald Trump）於1月20日宣誓就任美國總統。（Getty）

而投下同意票的馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin）則表示：「我們應該忽略這項決議中，任何旨在給民主黨投票製造障礙的冗長言辭。我們不能落入這個明顯的政治陷阱，應該超越它。」