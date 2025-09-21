Charlie Kirk喪禮料十萬人到場　嘉賓堪比國葬　保安與超級碗相當

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍殺身亡，他的追悼會9月21日於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）舉行，預計將有超過10萬人到場。據《華盛頓郵報》報道，此次追悼會規模龐大，出席儀式的嘉賓陣容堪比國葬，保安等級更與超級碗相當。



此次追悼會由柯克生前創辦的「美國轉捩點」（Turning Point USA）在格倫代爾市州立農業體育場（State Farm Stadium）舉辦，場館內可容納6.3萬人。美國總統特朗普、副總統萬斯（JD Vance）、及5名內閣成員將出席活動並發表演講。

據悉，白宮將派出兩架政府專機搭載工作人員。當地一位匿名官員透露，已有500至800名特勤局人員被部署至當地協助保障安全。

2025年9月20日，美國亞利桑那州，圖為人們在「美國轉捩點」組織的鳳凰城守夜活動中，紀念柯克。（Getty）

報道引述國土安全部（DHS）匿名高級官員稱，柯克喪禮的保安級別專用於具有最高國家意義的活動，可使聯邦政府調動全部執法及保安資源，協助地方官員確保活動安全順利進行。據指，該保安級別通常僅用於美國美式足球聯盟（NFL）超級碗比賽。

美國轉捩點官方資訊顯示，活動現場將採取與機場相似安全檢查流程，包括對人員及其隨身物品進行檢查，以確保場內安全併入場人員防止攜帶危險物品。

此次活動有20萬人於網上報名參加，觀眾將按「先到先得」方式就座。主辦方已將附近另一座可容納2萬人的體育場作為備用場館，以防到場人數過多。

圖為2025年9月20日，查理柯克喪禮場地、亞利桑那州州立農業體育場外貌。（Reuters）

美媒引述白宮官員指，特朗普會在追悼會上發表講話，內容「將聚焦柯克的一生」，以及柯克對「讓美國再次偉大（MAGA）」運動的影響，預料會比總統平時演講「更加個人化」。

喪禮舉行前夕（20日），一名42歲男子遭警方拘捕，亞利桑那州公共安全部表示，他被指控在禁區攜帶武器及冒警，調查正在進行中。美國轉捩點發言人之後向霍士新聞（Fox News）表示，該男子當時為一位知名嘉賓進行事先保安工作，惟沒有與該組織或美國特勤局適當協調，但不認為對方有意作任何違法行為。