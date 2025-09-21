Charlie Kirk喪禮今舉行　會場外1男涉持刀槍冒警被捕

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員柯克（Charlie Kirk）日前遭槍殺身亡，其喪禮9月21日於亞利桑那州舉行，當局20日在會場外拘捕一名42歲男子，指對方涉嫌假扮執法人員，並在他身上搜獲刀及槍。



《衛報》報道，亞利桑那州公共安全部表示，當局20日在鳳凰城附近的NFL國家美式足球聯盟亞利桑那紅雀（Arizona Cardinals）的主場州立農業體育場（State Farm Stadium）外拘捕42歲男子Joshua Runkles，他被控在禁區攜帶武器及冒警。當局正調查他的動機，但獲准對方保釋。

圖為2025年9月20日，查理柯克喪禮場地、亞利桑那州州立農業體育場外貌。（Reuters）

有執法官員向《華盛頓郵報》透露，Runkles被特勤局截查時，被搜出至少一枝槍和一把刀。他亦向特勤局人員出示休班執法人員證明，稱當時正進行私人保安工作。

柯克生前成立的「美國轉捩點」（Turning Point USA）發言人之後向霍士新聞（Fox News）表示，Runkles當時為一位知名嘉賓進行事先保安工作，惟沒有與該組織或美國特勤局適當協調，但不認為對方有意作任何違法行為。

圖為2025年9月20日，大批民眾在亞利桑那州鳳凰城「美國轉捩點」（Turning Point USA）總部外參加查理柯克的悼念活動。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及副總統萬斯（JD Vance）預計會到場，因此特勤局將加強現場保安；多份報道指，國土安全部已將今次活動列為特殊事件評級（Special Event Assessment Rating, SEAR）1級，屬公共安全風險的最高級別。