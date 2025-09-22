委內瑞拉總統馬杜羅去信特朗普　要求直接與美國對話

美軍連日打擊委內瑞拉的毒品運輸船後，多個傳媒報道，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）去信美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），稱希望與華府直接對話，並強調該國是一個「無毒」國家。



2025年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），總統特朗普（Donald Trump，左）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）2025年7月5日，委內瑞拉加拉加斯，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）在慶祝委內瑞拉獨立214週年的軍事閱兵慶典上發表講話。（Getty Images）

路透社及法媒9月21日報道，有關信件在9月6日發出，馬杜羅在信中否認自己被美國形容為毒彙的指控，稱這是對該國發動的最大虛假新聞，指武裝衝突加劇會為整個美洲帶來災難後果。

馬杜羅希望可以與特朗普聯手打擊這個假新聞，推動本應具歷史意義及和平的關係。

2025年8月8日，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）宣布，將緝拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的懸紅金額增加一倍至5000萬美元（約3.92億港元），指控他是全球最大的毒梟之一，並與販毒集團合作，向美國大量輸送摻有芬太尼（fetanyl）的可卡因（cocaine）。（X@AGPamBondi）

他亦強調委內瑞拉是一個「無毒」國家，表示鄰國哥倫比亞生產的毒品中，只有5%進入當地，並指制止其中超過70%企圖橫越兩國長達2200公里以上邊界販毒情況。

美軍至今三度打擊委內瑞拉的運毒船，包括最近一次於多米尼加共和國對開海域的一次，事件中一共造成3人死亡，特朗普19日率先披露事件，其後在21日獲多米尼加緝毒部門及駐當地美國使館證實消息。

報道指，美軍8架戰艦及一架核動力潛艇在委內瑞拉對開的加勒比海部署，另外附近波多黎各亦有10架戰機候命，惟此舉惹來拉丁美洲國家的批評，外界憂慮美軍可能出兵委內瑞拉，而後者亦批評美國的行動是軍事威脅，防長形容美國「不宣而戰」。