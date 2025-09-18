特朗普：美軍擊沉第3艘委內瑞拉毒品運輸船

彭博社報道，9月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在前往英國之前表示，美國軍方已經擊沉了第三艘來自委內瑞拉的毒品運輸船。截至目前，美國國防部僅公布了兩宗此類打擊行動的情況。



特朗普說：「實際上我們擊沉了三艘船隻，不是兩艘，雖然我們確實看到了兩艘。」特朗普並未提供更多細節。

圖為2025年9月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台上載短片，顯示美軍對一艘駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻進行了打擊。（@realDonaldTrump截圖）

另據美聯社報道，特朗普此前通過Truth Social平台發文表示，美軍於當地時間15日打擊了一艘據稱從委內瑞拉往美國「運送毒品」的船隻，造成船上3人死亡。

特朗普還暗示，美軍對販毒集團的打擊範圍可能進一步擴大，或將擴大至陸地。

此次打擊行動發生前約兩周，美軍曾對另一艘船隻發起軍事打擊。特朗普政府稱該船同樣來自委內瑞拉，用於運送毒品，那次打擊造成11人死亡。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）15日警告美國稱，美方行為是一種侵略行為，並表示兩國政府之間並未就此進行過任何溝通。

本文獲《觀察者網》授權轉載

