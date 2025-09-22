安祖蓮娜祖莉：我愛我的國家美國　此刻我卻認不出它

美國荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）周日（21日）在西班牙出席聖塞巴斯蒂安影展時表示：「我深愛我的國家，但此刻，我認不出我的國家。」



安祖蓮娜祖莉當日被記者問及：「您身為一名藝術家與美國人最擔憂的是什麼？」她回答稱：「這是個極難回答的問題，我深愛我的國家，但此刻，我認不出我的國家。」

她續指：「我始終生活在國際環境中，我的家庭、朋友、生活都具有國際性。我的世界觀是平等、團結且國際化的。任何地方、任何形式的分裂或限制個人表達與自由的行為，我認為都極其危險。」

她補充道：「當今局勢如此嚴峻，我們必須謹慎措辭。我們現在共同經歷的這段時光非常、非常沉重。」

安祖蓮娜祖莉發表上述言論的數日前，美國著名主持人Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，遭電視台ABC無限期停播其節目《Jimmy Kimmel Live!》。