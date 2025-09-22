俄羅斯軍機闖波羅的海空域　德國及瑞典戰機升空應對

德國及瑞典空軍人員稱，他們9月21日上午派出戰機升空攔截及追蹤一架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機。



路透社及美媒21日報道，德國空軍在一份聲明中表示，德方當日上午應北約（NATO）委託，派出兩架戰機攔截及追蹤一架沒有提供飛行路線、沒有回應無線電通訊的不明飛行物。

圖為2019年3月30日，立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）慶祝該國加入北約15周年，市內有北約旗幟隨風飄揚。（Reuters）

德國軍方其後確認該不明飛行物為涉事俄軍偵察機，並把護航監察任務移交給了瑞典軍方。

瑞典空軍則在社交媒體X發文表示，瑞典與德國的戰機緊急升空飛越波羅的海南部，並在國際空域識別並監視了一架俄羅斯伊爾-20型偵察機。

2025年9月21日，德國及瑞典空軍人員稱，他們派出戰機升空攔截及追蹤一架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機。（X@flygvapnet）

波羅的海國家之一的愛沙尼亞此前曾指控，三架俄羅斯軍機同日入侵其領空長達12分鐘。俄方其後否認，表示俄軍戰機僅飛越波羅的海中立海域。

兩名知情官員告訴路透社，北約將於9月23日開會討論俄羅斯涉侵犯愛沙尼亞領空的問題。