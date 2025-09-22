俄羅斯軍機闖波羅的海空域 德國及瑞典戰機升空應對
撰文：劉耀洋
出版：更新：
德國及瑞典空軍人員稱，他們9月21日上午派出戰機升空攔截及追蹤一架進入波羅的海中立空域的俄羅斯伊爾-20型（IL-20m）偵察機。
路透社及美媒21日報道，德國空軍在一份聲明中表示，德方當日上午應北約（NATO）委託，派出兩架戰機攔截及追蹤一架沒有提供飛行路線、沒有回應無線電通訊的不明飛行物。
德國軍方其後確認該不明飛行物為涉事俄軍偵察機，並把護航監察任務移交給了瑞典軍方。
瑞典空軍則在社交媒體X發文表示，瑞典與德國的戰機緊急升空飛越波羅的海南部，並在國際空域識別並監視了一架俄羅斯伊爾-20型偵察機。
波羅的海國家之一的愛沙尼亞此前曾指控，三架俄羅斯軍機同日入侵其領空長達12分鐘。俄方其後否認，表示俄軍戰機僅飛越波羅的海中立海域。
兩名知情官員告訴路透社，北約將於9月23日開會討論俄羅斯涉侵犯愛沙尼亞領空的問題。
愛沙尼亞指3架俄軍戰機入侵領空 俄羅斯否認：僅飛越中立海域愛沙尼亞稱俄羅斯米格-31戰機入侵領空 已請求北約啟動磋商機制波羅的海三小國憂俄羅斯軍事威脅 明年正式退出禁雷國際公約憂俄羅斯軍事威脅 波蘭與波羅的海3小國擬退出禁雷國際公約