Jimmy Kimmel評右翼名嘴被殺惹批評 迪士尼：節目今恢復播出
撰文：張子傑
美國著名主持人Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，而遭美國廣播公司（ABC）無限期停播其節目《Jimmy Kimmel Live!》。事隔6天後，擁有ABC的迪士尼（Disney）9月22日宣布該節目會在23日恢復播出。
路透社報道，迪士尼的聲明表示，原先停播Jimmy Kimmel的節目是避免國家在激動時刻再火上加油，並認為他對柯克被殺的言論不合時宜及感覺遲鈍，惟迪士尼沒有為此道歉。
兩名知情人士透露，迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）及迪士尼娛樂（Disney Entertainment ）主席Dana Walden曾在週末與Jimmy Kimmel通話，並於22日就恢播節目作出決定。消息指，有關決定根據公司最佳利益，而不是由電視台東主或聯邦通信委員會（FCC）等外來壓力作出。
亦有消息指，迪士尼受到Jimmy Kimmel的支持者行動影響，對方呼籲用戶取消訂閱 Disney+服務以表達不滿；而根據Google 搜尋趨勢（Google Trend）顯示，「如何取得Disney+（how to cancel Disney+）創下12個月新高。
Jimmy Kimmel預計會在23日重返節目時談及今次事件，但消息人士稱未知對方會否道歉，或是在言論上有所收歛。另外ABC的附屬電視台集團NextStar Media Group及Sinclair是否同意恢復播出節目。
