Jimmy Kimmel風波｜共和黨克魯茲批FCC施壓電視台：像黑手黨做法

美國著名主持人Jimmy Kimmel因在節目評論右翼網紅查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件，而遭電視台ABC無限期停播其節目《Jimmy Kimmel Live!》。來自德州的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）9月19日批評稱，聯邦通信委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）對地方廣播公司的威脅做法是危險的。



美國ABC電視台屬迪士尼（Disney）旗下，在Jimmy Kimmel的節目停播後，美媒報道FCC主席卡爾曾威脅會就Jimmy Kimmel的相關言論向迪士尼及ABC「採取行動」，有美媒指電視台擔心遭吊銷執照。

美國名嘴Jimmy Kimmel就查理·柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表言論而被停職，2025年9月18日，美國加州洛杉磯的節目拍攝地點外, 一名身著骷髏服的示威者站着。（Reuters）

路透社報道，克魯茲稱，卡爾威脅要因節目內容對廣播公司罰款或吊銷執照的行為，是非常危險的。

克魯茲表示，「我得說，這根本就像是電影《盜亦有道》（Goodfellas）裏的情節。這就像是一個黑手黨成員走進酒吧說，『你這酒吧真不錯，要是發生什麼意外那可就太可惜了。』」

美國名嘴Jimmy Kimmel因查理·柯克（Charlie Kirk）遇刺事件言論，節目被停止。2025年9月18日，美國加州洛杉磯荷里活大道的節目拍攝地點外，示威者聲援Jimmy Kimmel 。（Reuters）

這次是罕見有共和黨成員公開批評特朗普政府的行為，特朗普9月19日則在白宮向記者表示，他不同意克魯茲的觀點，並稱卡爾是「一位擁有勇氣、了不起的美國愛國者」。

特朗普此前表示，自己非常堅定地維護言論自由。但他稱，這些廣播公司對他的攻擊如此之激烈，以至於他認為它們是民主黨的延伸。