樺加沙颱風逐漸遠離菲律賓　大部份地區繼續全日停課

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】超強颱風樺加沙（Ragasa）逐漸遠離菲律賓、朝向中國南部海域前進之際，周二（9月23日）其威力仍持續影響全菲律賓，迫使大部分地區第二日全面停課，以確保學生安全。



地方政府再度宣布，大馬尼拉地區幾乎所有公立及私立學校各年級課程繼續暫停，部份學校改用網上教學。停課範圍廣泛，包括伊羅戈斯地區、卡加延河谷部分區域、甲米地、內湖、八打雁、黎剎等多個省份。

菲律賓氣象局（PAGASA）23日清晨5點的最新報告顯示，當時樺加沙位於卡加延省卡拉延市以西約265公里處，中心最大持續風速已降至每小時185公里，移動速度為每小時20公里。

儘管颱風主體逐漸遠離，呂宋島北部多個省份仍維持較高的熱帶氣旋信號，其中北伊羅戈省、阿巴堯省部份地區及巴布延群島西部仍處於3號熱帶氣旋警戒狀態，意味着這些地區在未來數小時內仍可能出現強風。

2025年9月22日，超強颱風樺加沙（Ragasa）為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，有民眾分享，強風所製造的噪音把自己從睡夢中吵醒，形容風聲像啟動的機器。英國追風達人James Reynolds也在網上分享巴丹群島的風況。（X@EarthUncutTV）

隨着樺加沙遠離，主要的風雨威脅將由西南季候風接替。菲律賓氣象局指出，包括大馬尼拉地區在內的米馬羅帕區、卡拉巴松區及中呂宋其他地區，今日仍將受季候風影響，出現間歇性降雨和雷暴天氣。有關部門提醒民眾，儘管颱風警報可望逐步解除，但季候風帶來的降雨仍可能引發局部洪澇或山泥傾瀉，建議相關地區居民保持警惕。而在海面情況方面，呂宋島西部沿海風浪仍然較大，小型船隻應避免出海。