Charlie Kirk追悼會｜特朗普Elon Musk同框　唇語師解讀對話內容

美國右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）的追悼會周日（9月21日）於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）舉行，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以及億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席追悼會時一度並肩而坐。美媒引述唇語師揭露，兩人在追悼會上談了甚麼。



《紐約郵報》報道，在柯克的追悼會上，特朗普與馬斯克均表示受到柯克的感召而決定和解。唇語解讀顯示，特朗普對這位科技大亨坦言，自兩人公開鬧翻後一直想念他。

周日，在亞利桑那州州立農場體育場舉行的追悼會上，特朗普與馬斯克被拍到在包廂內握手。

馬斯克及白宮均發布兩人同框照片，並配以相同文字：「獻給查理」（For Charlie）。

2025年9月21日，在美國亞利桑那州州立農場體育場舉行的追悼會上，美國總統特朗普與富豪馬斯克被拍到在包廂內握手。馬斯克及白宮均發布兩人同框照片，並配以相同文字：「獻給查理」（For Charlie）。（X@elonmusk）

唇語解讀專家希克林（Nicola Hickling）向《每日郵報》透露，特朗普坐下後親切問候馬斯克「最近如何？」，隨後說道「埃隆，聽說你想聊聊……讓我們想辦法重回正軌。」當馬斯克點頭回應時，特朗普補充道：「我很想你。」

這是自5月底兩人關係破裂後首次同框。當時馬斯克辭去政府效率部部長職務，並公開譴責特朗普推出的全面性「大而美法案」，甚至在社交媒體發出彈劾威脅，呼籲成立新政黨挑戰共和黨。特朗普則曾威脅取消馬斯克的政府合同，指責其患有「特朗普精神錯亂綜合症」。