巴勒斯坦國獲西方多國承認　西岸民眾憂喜交集

隨着加拿大、英國、澳洲等國在周一（9月22日）左右相繼正式承認巴勒斯坦國，約旦河西岸希伯倫（Hebron）地區的民眾呈現複雜反應。目前已有超過150個國家給予承認，半島電視台訪問當地三名居民，記錄下他們從希望到憂慮的真實心聲。



學者看法

59歲學者沙迪德（Adel Shadid）指，英國在發表《貝爾福宣言》百年後承認巴勒斯坦具有「部份歷史修正」意義。他認為此舉挑戰以色列否認巴勒斯坦存在的敘事，加劇其國際孤立。他同時強調，若沒有實際國土，承認只是紙上談兵。沙迪德警示，以色列正加速沒收土地、擴建定居點，卻堅信以色列的壓迫不會長久。

圖為2025年9月22日，聯合國舉行關於巴勒斯坦議題的高級別國際會議，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）宣布法國承認巴勒斯坦國。（Reuters）

咖啡商看法

50歲咖啡商薩伊德（Raed al-Saeed）從市集對話中感受到民眾矛盾情緒。他肯定巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的努力，但直言美國何時承認才是關鍵，有人因國際支持重燃希望，更多人卻擔憂以色列將加強報復。他嘆道，樂觀者看見曙光，悲觀者害怕生活更加艱難。

法律專家看法

31歲法律專家納薩爾（Maram Nassar）分析，承認潮將提升巴勒斯坦談判地位，促進外交拓展與經濟抵制。但她憂心美以壓力可能導致承認撤銷，更警告道，這可能刺激以色列加大實地破壞，讓建國之路更艱險。她特別指出英國表態具有象徵性突破，但須防範危機並存。