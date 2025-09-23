美國H-1B簽證費暴升　黃仁勳奧特曼：利於高端人才赴美

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日簽署行政命令，宣布把可赴美工作的H-1B簽證新申請費用大幅增至10萬美元（約77.8萬港元）後，新收費引發爭議，不過英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳與OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）22日接受美媒訪問時均指出，簽證新政有利美國招募優秀人才。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，黃仁勳認為移民對英偉達與美國而言十分重要，強調簽證新措施有益美國，「我們希望最聰明的人才來到美國」，奧特曼也持相同看法，強調新政有利「簡化簽證流程並提供財務激勵措施」。

2025年9月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室展示已簽署有關金卡簽證的行政命令。（Reuters）

H-1B簽證每年設固定名額8.5萬個，並採取抽籤制。

報道分析，H-1B簽證的新政將對美國科技和金融業產生重大影響，例如這些產業依賴通過H-1B簽證所吸引來的高端人才，尤其是來自印度與中國的新移民，這兩國持有該簽證的人數佔總體持有該簽證的人數比例分別為71%與11.7%。

英偉達與OpenAI同日宣布達成合作，英偉達將投資1000億美元，協助OpenAI建設以其人工智慧處理器為核心的大規模數據中心。