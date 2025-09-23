印度高官赴美貿易談判　美媒：H-1B簽證費升　印度尋求美放寬限制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月19日簽署行政命令，宣布把可赴美工作的H-1B簽證新申請費用大幅增至10萬美元（約77.8萬港元）。彭博社引述消息人士指，印度工商部長高耶爾（Piyush Goyal）率領的關稅談判團隊，將在會見美國官員時，尋求對方放寬對印度科技界工人的入境限制。



印度與美國近期就關稅展開接觸，不過主要集中在貨物與商品方面，但由於特朗普收緊移民政策，促使印度主張將談判範疇拓展至資訊科技（IT）等產業，加上印度經濟嚴重依賴相關服務業，IT人員能否順利赴美迫在眉睫。

2025年9月4日，美國移民和海關執法局（ICE）在佐治亞州（Georgia）一間為現代汽車（Hyundai）和起亞電動車（Kia）生產電動車電池的工廠內，逮捕約475名工人，其中包括超過300名韓國公民，導致工廠停工。（X@ATFAtlanta）

H-1B簽證每年設固定名額8.5萬個，並採取抽籤制，H-1B簽證的持有者可合法留美工作。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道指，持有這簽證的印度籍移民佔美國總體持有該簽證的人數比例為71%。

印度科技產業協會Nasscom早前於9月20日表示，H-1B簽證費用上升，或會擾亂印度科技服務公司在全球的業務運作，因這些公司仰賴派遣技術專業人才到美國工作。