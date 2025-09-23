意大利多地撐巴勒斯坦集會　羅馬逾2萬人　米蘭10人被捕｜有片

意大利多地9月22日爆發支持巴勒斯坦的示威與罷工，超過2萬人在首都羅馬的中央火車站附近舉行集會，旨在抗議政府向以色列提供武器，並要求以色列停止在加沙實行「種族滅絕」。



綜合外媒報道，示威蔓延意大利各地，包括米蘭、熱那亞港、利佛諾（Livorno）、裏雅斯特（Trieste）港口以及威尼斯，至少65個城市爆發集會。

在米蘭舉行的集會，示威者在市中心火車站與警察發生肢體衝突，警方使用催淚彈驅散，至少10人被捕，約60名警察受傷。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）譴責米蘭的集會充斥暴力與破壞，強調暴力示威者給意大利公民帶來後果，但不會為加沙人民的生活帶來絲毫改變。

在羅馬發起示威的意大利基層工會聯盟（L'unione Sindacale di Base，USB）領導人聲稱有50萬人參與罷工，九成公共交通與一半的鐵路服務暫停。